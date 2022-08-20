В Ялте мужчина выстрелил в собаку прямо возле подъезда

Мэр Ялты Янина Павленко один из постов в своем Telegram-канале посвятила собаке, которая сначала якобы мешала жителям дома в Массандре, а затем сама оказалась жертвой жестокого обращения с животными.

Глава города рассказала, что она получила ряд противоречивых обращений от жителей Массандры с ул. Стахановской, 40. «Часть жителей жалуются на рыжего пса, который кидается на людей, часть, напротив – на проявление необоснованной агрессии со стороны людей по отношении к собаке», — написала она.

Павленко добавила, что сейчас принято решение отправить пса в приют на передержку. «Кстати, там он уже был и, по словам персонала, за две недели агрессии не проявил. А по видео лично обращусь в правоохранительные органы с просьбой провести проверку на предмет жестокого обращения», — подчеркнула мэр Ялты.

При этом она призвала откликнуться желающих приютить у себя собаку.

Напомним, ранее неизвестный в Севастополе ночью открыл стрельбу из ружья по нескольким собакам, трое из которых погибли.

Ольга Сурикова