Жители Горпищенко и Сапун-горы жалуются на нехватку общественного транспорта

Жители новостроек в микрорайоне «Дергачи» и на улице Горпищенко каждое утро вынуждены простаивать на остановках иногда и по часу, чтобы уехать на работу и отвезти детей в сад и школу. Здесь остро не хватает общественного транспорта.

В Севастополе активно застраиваются и заселяются новые районы, а количество общественного транспорта и рейсов остаются неизменными. В прибывающие автобусы и троллейбусы люди часто просто не могут влезть из-за переполненности.

По маршрутам № 11 и 11а курсируют машины на автономном ходу. По будням — раз в час, по выходным — еще реже. Другие троллейбусы здесь не ходят. Контактная сеть заканчивается у депо № 2 на Горпищенко, а это уже давно — только середина улицы. Нехваткой транспорта озадачены и жители района Сапун-горы, говорится в сюжете «Вести 92».

Также в этом районе активно заселяются садовые товарищества. С центром города их связывают только два автобусных маршрута: № 71 и 107. Скоро здесь обещают открыть ледовый дворец и еще две площадки отданы под многоквартирные дома. Общественный транспорт не справится с нагрузкой.

В департаменте транспорта телеканалу ответили, что маршрутная сеть в городе была разработана еще в 2017 году. А в 2019, власти города заключили контракты с перевозчиками сроком на пять лет и сформировали расписание.