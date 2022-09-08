Севастопольские власти снова грозят снести «фавелы» в Каче

В правительстве Севастополя настаивают на незаконности существования так называемых «фавел» или морских дач в Каче и необходимости сноса этих самостроев. Об этом сообщил заместитель губернатора Севастополя Алексей Парикин в ответ на информационный запрос телеканала «Первый Севастопольский». Парикин напомнил, что еще в августе 2015-го года Нахимовским районным судом было вынесено решение о сносе самовольнопостроенных конструкций в Каче. Были удовлетворены прокурорские иски к 152-м владельцам прибрежных сооружений. Судебными приставами возбуждено 135 исполнительных производств. Но тогда их владельцы подали апелляцию и дело тянется по сей день.

«Судом при рассмотрении дела было установлено, что спорные строения были возведены без надлежащего решения на строительство, вопреки требованиям законодательства, действовавшего на момент их возведения, в границах прибрежной полосы, где разрешалось строительство только гидротехнических берегоукрепительных сооружений», — написал замгубернатора.

Подчеркивается, что строения возведены с нарушением норм безопасности, градостроительного, природоохранного и земельного законодательств, однако правительство Севастополя ищет пути урегулирования острой проблемы.

Напомним, история этих фавел началась еще при СССР. Под предлогом берегоукрепления возводились сооружения и одновременно комнаты отдыха. В 2020 году во время визита в Качу губернатор Севастополя Михаил Развожаев сказал, что это место «похоже на бразильские фавелы на морском берегу», и обещал найти выход, как выйти из этой ситуации.

Ольга Сурикова

Фото: sevastopol:su