Севастопольцу запретили строить дом из-за новых ПЗЗ

Житель Севастополя Игорь Самородов попытался оспорить правила землепользования, которые запретили ему строить жилой дом на собственных участках. Однако суд не поддержал его требования: сначала в Севастополе, затем — в апелляционной инстанции в Сочи. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте городских властей. Почему суд решил именно так и что это означает для других владельцев земли — в нашем материале.
Что произошло
Самородов владеет двумя земельными участками в селе Родниковое по улице Степана Скитальца. Изначально земля была предназначена для индивидуального жилищного строительства. Однако после принятия новых Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в декабре 2022 года, его участки попали в сельскохозяйственную зону СХ-1. Согласно зонированию, в такой зоне разрешена только аграрная деятельность — строительство домов исключено.
Собственник обратился в суд, утверждая, что новые правила были приняты без достаточных оснований и нарушают его права. Он просил признать недействующей часть ПЗЗ, чтобы вновь получить возможность строить на своей земле. Суд в иске отказал.
Почему отказали
Суд подробно рассмотрел обстоятельства и пришёл к выводу, что действия городских властей были законными. Основные доводы:
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Санитарные ограничения. Вблизи участков Самородова расположено сельскохозяйственное подворье, на котором разводят скот. Расстояние до него составляет всего 70 метров, тогда как санитарные нормы запрещают размещение жилья вблизи подобных объектов.
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Пожарные риски. Один из участков граничит с лесным массивом. По нормам пожарной безопасности, жилые дома не могут располагаться вплотную к лесу — требуется отступ минимум 30–50 метров.
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Отсутствие инфраструктуры. Участки не застроены, лишены подъездных дорог, инженерных коммуникаций и других элементов, необходимых для жилой застройки. Это говорит в пользу их сельскохозяйственного характера.
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Законность принятия ПЗЗ. Суд установил, что власти провели публичные слушания, размещали проект на официальных ресурсах и обеспечили открытость процедуры. Самородов не воспользовался правом подать предложения в период обсуждений.
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Позиция Генерального плана. В феврале 2025 года утверждён новый Генеральный план Севастополя. Согласно ему, указанные участки отнесены к рекреационной зоне, где также не предусмотрено жилищное строительство.
Решение суда подчёркивает, что наличие у гражданина права собственности на землю не означает автоматического разрешения на строительство. Градостроительные регламенты и зонирование — ключевые документы, определяющие, что именно можно делать на участке. Нарушение санитарных и противопожарных требований, а также отсутствие инфраструктуры могут стать достаточным основанием для отказа в возможности жилищной застройки. Кроме того, дело демонстрирует, что власти Севастополя придерживаются курса на упорядоченное развитие территории. Разделение земель по функциональному назначению — одна из мер, направленных на борьбу со стихийной застройкой и создание комфортной городской среды.
Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа 19 марта 2025 года. Теперь у истца есть шесть месяцев для подачи кассационной жалобы. Если он этого не сделает, участки останутся в зоне СХ-1, и использовать их можно будет только для сельского хозяйства.
Напомним, 30 декабря 2022 года в Севастополе приняли новые правила землепользования и застройки, а 18 февраля 2025 года был принят новый генплан города.
Дмитрий Островский