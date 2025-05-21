Севастопольцу запретили строить дом из-за новых ПЗЗ

Житель Севастополя Игорь Самородов попытался оспорить правила землепользования, которые запретили ему строить жилой дом на собственных участках. Однако суд не поддержал его требования: сначала в Севастополе, затем — в апелляционной инстанции в Сочи. Об этом говорится в документах, размещенных на сайте городских властей. Почему суд решил именно так и что это означает для других владельцев земли — в нашем материале.

Что произошло

Самородов владеет двумя земельными участками в селе Родниковое по улице Степана Скитальца. Изначально земля была предназначена для индивидуального жилищного строительства. Однако после принятия новых Правил землепользования и застройки (ПЗЗ) в декабре 2022 года, его участки попали в сельскохозяйственную зону СХ-1. Согласно зонированию, в такой зоне разрешена только аграрная деятельность — строительство домов исключено.

Собственник обратился в суд, утверждая, что новые правила были приняты без достаточных оснований и нарушают его права. Он просил признать недействующей часть ПЗЗ, чтобы вновь получить возможность строить на своей земле. Суд в иске отказал.

Почему отказали

Суд подробно рассмотрел обстоятельства и пришёл к выводу, что действия городских властей были законными. Основные доводы:

Санитарные ограничения. Вблизи участков Самородова расположено сельскохозяйственное подворье, на котором разводят скот. Расстояние до него составляет всего 70 метров, тогда как санитарные нормы запрещают размещение жилья вблизи подобных объектов.

Пожарные риски. Один из участков граничит с лесным массивом. По нормам пожарной безопасности, жилые дома не могут располагаться вплотную к лесу — требуется отступ минимум 30–50 метров.

Отсутствие инфраструктуры. Участки не застроены, лишены подъездных дорог, инженерных коммуникаций и других элементов, необходимых для жилой застройки. Это говорит в пользу их сельскохозяйственного характера.

Законность принятия ПЗЗ. Суд установил, что власти провели публичные слушания, размещали проект на официальных ресурсах и обеспечили открытость процедуры. Самородов не воспользовался правом подать предложения в период обсуждений.

Позиция Генерального плана. В феврале 2025 года утверждён новый Генеральный план Севастополя. Согласно ему, указанные участки отнесены к рекреационной зоне, где также не предусмотрено жилищное строительство.

Решение суда подчёркивает, что наличие у гражданина права собственности на землю не означает автоматического разрешения на строительство. Градостроительные регламенты и зонирование — ключевые документы, определяющие, что именно можно делать на участке. Нарушение санитарных и противопожарных требований, а также отсутствие инфраструктуры могут стать достаточным основанием для отказа в возможности жилищной застройки. Кроме того, дело демонстрирует, что власти Севастополя придерживаются курса на упорядоченное развитие территории. Разделение земель по функциональному назначению — одна из мер, направленных на борьбу со стихийной застройкой и создание комфортной городской среды.

Апелляционный суд подтвердил правомерность отказа 19 марта 2025 года. Теперь у истца есть шесть месяцев для подачи кассационной жалобы. Если он этого не сделает, участки останутся в зоне СХ-1, и использовать их можно будет только для сельского хозяйства.

Напомним, 30 декабря 2022 года в Севастополе приняли новые правила землепользования и застройки, а 18 февраля 2025 года был принят новый генплан города.

Дмитрий Островский

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