Севастополь делает ставку на виноделие и агротуризм

Учебный год на кафедре агротехнологий Севастопольского государственного университета завершился итоговой лекцией, которую провёл доцент университета, кандидат экономических наук Илья Журавлёв. Речь шла о виноделии, агротуризме и будущем отрасли в Севастополе.

По итогам 2024 года в городе произведено 26,7 млн литров вина — это на 39% больше, чем в 2023-м. Отрасль растёт — и остро нуждается в квалифицированных кадрах.

«Важно развивать не только науку, но и профессиональное образование: готовить строителей винных комплексов, операторов оборудования, специалистов рабочих профессий. Комплексный подход и практикоориентированная подготовка — залог того, что Севастополь станет винным центром страны», -подытожил, проведенную лекцию, вице-спикер ЗакСобрания, депутат ЛДПР Илья Журавлев.

В рамках курса студенты изучали не только исторические и технологические основы виноделия, но и практические инструменты для создания агротуристических маршрутов, продвижения винных событий и формирования конкурентоспособного туристического продукта. Полученные знания позволят им стать специалистами, способными развивать отрасль как в Севастополе, так и за его пределами.

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