Севастополец проспал угон своего Mercedes

Друзья разбили ему машину
В Севастополе за угон автомобиля Mercedes-Benz задержан местный житель, который воспользовался пьяным состоянием своего приятеля.
В пресс-службе городского УМВД рассказали, что 34-летний житель Севастополя обнаружил пропажу своего Mercedes-Benz после застолья в одной знакомой компании.
После распития спиртного, владелец иномарки уснул, а его 33-летний приятель тайком взял ключи от автомобиля, позвонил товарищу и предложил прокатиться в качестве водителя на якобы принадлежащем ему Mercedes.
Однако водителю не удалось справится с управлением и он врезался в забор частного дома. После чего оба участника ДТП – водитель и пассажир скрылись, бросив иномарку на месте происшествия.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Напомним, в Севастополе пьяный мужчина угнал микроавтобус и попал в нем в ДТП: автомобиль перевернулся в районе 5 км.
Ольга Сурикова