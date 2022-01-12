Севастополец проспал угон своего Mercedes

Друзья разбили ему машину В Севастополе за угон автомобиля Mercedes-Benz задержан местный житель, который воспользовался пьяным состоянием своего приятеля.

После распития спиртного, владелец иномарки уснул, а его 33-летний приятель тайком взял ключи от автомобиля, позвонил товарищу и предложил прокатиться в качестве водителя на якобы принадлежащем ему Mercedes.

Однако водителю не удалось справится с управлением и он врезался в забор частного дома. После чего оба участника ДТП – водитель и пассажир скрылись, бросив иномарку на месте происшествия.