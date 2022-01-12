В Севастополе опубликовали проект планировки территории «Нового Херсонеса»

На официальном сайте правительства Севастополя, 11 января, опубликован проект постановления об утверждении документации по планировке территории историко-археологического парка «Херсонес Таврический».

В приложенной к проекту постановления документации размещены основные параметры и список объектов, планируемых к возведению. Так, на вновь сформированных 9-и земельных участках планируют построить: международный археологический центр, музей Античности и Византии, кварталы-реконструкции ремесленных мастерских и пр., музей Крыма, туристический центр размещения, музей Христианства, филиал МДЦ «Артек», спальный корпус, детский художественно-эстетический центр, кассы и туалет, 3 КПП, 8 беседок и блочную комплектную распределительную трансформаторную подстанцию.

Также для обеспечения этих объектов будут проложены: водопровод, канализация, электрические сети, сети связи, тепловые сети, будут построены канализационно-насосные станции для бытовых и ливневых стоков, полива и пожаротушения.

За пределами парка также планируется построить котельную.

В рамках проектирования предусмотрена реализация проектных решений по строительству в 5 этапов.

Первый этап включает в себя строительство детского художественно-эстетического центра, филиала МДЦ «Артек», КПП, подъездной дороги, котельной.

На втором этапе предполагается полный комплекс работ по размещению: Международного Археологического центра и Музея Античности и Византии, Подземного паркинга, КПП.

На третьем этапе планируется строительство музея истории Крыма, Квартала-реконструкции древнего города.

На четвертом этапе – возведение музея Христианства, подземного и наземного паркинга, двух корпусов туристического центра.

На пятом этапе предполагается осуществление комплекса работ по примыканию планируемой дорожной сети к существующей городской улично-дорожной сети. Также в рамках каждого этапа предполагается размещение объектов благоустройства, инженерных сетей и сооружений, подпорных стен, технологических присоединений к сетям ресурсоснабжающих организаций.

Также в документации содержится информация о параметрах новых объектов.

Например, общая площадь здания музея Античности и Византии будет составлять 27 тыс. кв. м., а вместимость филиала МДЦ «Артек» и Детского художественно-эстетического центра будет составлять 334 (260 артековцев и 74 человек персонала) и 350 учащихся соответственно.

Напомним, 20 августа этого года, была проведена презентация концепции проекта историко-археологического парка «Херсонес Таврический». Проект будет размещаться на территории в 23,3 гектара

Так, согласно представленному проекту, на территории музея-заповедника появится парк нового поколения, включающего в себя школу искусств, музейный комплекс, филиал МДЦ «Артек» и археологический ландшафтный парк.

Дмитрий Островский