На «Тавриде» столкнулись 10 автомобилей

Снег и гололед сразу привели к авариям

В связи с ухудшением погодных условий участились случаи серьезных ДТП. На трассе «Таврида», под Донским и поселком Зуя, накануне произошла массовая авария с участием дести автомобилей. Об этом сообщила пресс-служба управления МЧС Крыма.

«В результате неблагоприятных погодных условий на автодороге между селом Донское и поселком Зуя произошло столкновение 10 автомобилей», – говорится в сообщении пресс-службы МЧС.

Также в ведомстве добавили, что за прошедшие сутки спасатели уже трижды выезжали для ликвидаций последствий дорожно-транспортных происшествий.

Одно из них произошло на дороге Белогорск – Феодосия, в районе села Грушевка, водитель легкового автомобиля ВАЗ-2110 не выбрал безопасную дистанцию до двигающегося в попутном направлении автомобиля «УАЗ», допустил с ним столкновение, после чего тот опрокинулся.

В больницу попали пассажиры обоих автомобилей.

Кроме того, сегодня около часа ночи на автодороге село Чернополье – село Ульяновка Белогорского района водитель пассажирского автобуса не справился с управлением и вылетел в кювет. Пострадали два человека.

Ольга Сурикова

Фото: пресс-служба МЧС Крыма