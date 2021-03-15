Севастополец потерял почти 100 тысяч рублей, решив взять кредит в Интернете

Он всего лишь оплатил страховку

В Севастополе в Ленинский райотдел МВД с заявлением обратился мужчина. Он стал жертвой мошенников, когда решил взять кредит по объявлению в интернете.

Он увидел объявление об оформлении кредита, размещенное якобы от имени финансовой организации. Ему нужен был кредит на крупную сумму и он, как отмечает пресс-служба ведомства, вступил в переписку с неизвестными, которые для заключения данного договора потребовали у него «оплатить страховку». После получения мошенниками денег, они перестали выходить на связь.

От такой же мошеннической схемы пострадал еще один житель Ленинского района, однако он лишился меньшей суммы – трех тысяч рублей.

В пресс-службе городского УМВД сообщили, что принимают меры по поимке преступников.

Также в ведомстве еще раз призвали севастопольцев не доверять неизвестным лицам, которые публикуют в сети Интернет частные объявления, ни в коем случае нельзя перечислять им деньги, под каким бы предлогом вас об этом не просили.

«Гражданам, желающим получить кредит, рекомендуется обращаться по адресу финансовых организаций, которые действуют продолжительный период времени и пользуются хорошей деловой репутацией. Договор следует заключить в письменной форме. Перед подписанием соглашения внимательно ознакомьтесь с его содержанием», – порекомендовали севастопольские правоохранители.

Напомним, уровень преступности в Севастополе растет в два раза быстрее, чем в других регионах России. Така информация была озвучена Генпрокуратурой РФ. В правоохранительных органах такой скачок пояснили увеличением случаев мошенничества с использованием интернета и телефонов.

Ольга Сурикова