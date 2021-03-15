Министр экономразвития рассказал, сколько миллиардов пойдет на ФЦП Севастополя

В Севастополе научились осваивать средства

На выходных в Крым прибыл Министр экономического развития России Максим Решетников. В ходе совещания с руководством региона он сообщил, что финансирование федеральной целевой программы Крыма и Севастополя в 2021 году составит 80 млрд рублей.

«В целом по программе было освоено 87 млрд рублей – это большие цифры и такого уровня освоения по программе ещё не было. Можно уже констатировать, что те вопросы, скажем так, с ритмичностью строительства, с эффективным освоением средств, которые ранее были, сейчас всё преодолено.

В этом году план, с учётом переходящих строек — более 80 млрд рублей по всем направлениям. Мы понимаем, что это большой фронт работ, но видим, что все работы развернуты, все работы идут», – заявил Решетников, говорится в сюжете «НТС».

По его данным, по итогам 2020 года в рамках действующих программ в эксплуатацию введено 67 объектов. В основном эти деньги были направлены на строительство дорог и решение проблем с водоснабжением.

«Теперь в городе Севастополе предстоит реализовать идею кластера – тоже финансами обеспечена, и главное решение, которое реализовано при поддержке Президента – это, конечно, продление программы до 2025 года, что позволяет системно ставить задачи следующего этапа уже не просто по развитию магистральной инфраструктуры, а по доведению этой инфраструктуры до конечного потребителя.

Это касается и съездов с Тавриды, это касается и новых питающих центров уже по подключению потребителей в рамках энергоснабжения, это касается вопросов газификации, ну и, конечно, как я уже сказал, большой комплекс социальных аспектов», – добавил он.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что эффективно осваивать средства получается благодаря перенаправлению средств с одного объекта на другой.

«Если мы видим, что где-то не успеваем, то мы можем заменять средства с одного объекта на другой. Всё это делается очень эффективно благодаря адресному приказу Министерства. Кроме того, было принято решение по определению единственного поставщика», – отметил Развожаев.

Ольга Сурикова