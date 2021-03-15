На трассе Севастополь-Инкерман произошло лобовое столкновение

Есть пострадавшие



В воскресенье, 14 марта, на строящемся участке трассы «Таврида», за мостом на спуске президентской трассы в Инкерман, произошло лобовое столкновение двух автомобилей.

ДТП произошло днем около 16.00 и затруднило движение в оба направления.

Видео последствий аварии выложили очевидцы в группе «Автопартнер. Крым. Севастополь.ДТП» социальной сети Вконтакте.

По информации правоохранителей, в ДТП пострадали три человека.

«Водитель автомобиля КIА в нарушение ПДД выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и допустил столкновение с автомобилем Фольксваген. В результате ДТП пострадали три человека, которые с различными травмами доставлены в медицинское учреждение», — рассказали в УМВД города изданию Forpost.

Напомним, на прошлой неделе, в воскресенье, в лобовом столкновении двух автомобилей пострадали двое взрослых и ребенок. Авария произошла 8 марта в районе Орлиновского моста.

Фото, видео: Автопартнер. Крым. Севастополь. ДТП/vk.com

Ольга Сурикова