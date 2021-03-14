В Севастополе нашли причину резкого роста преступности

На втором месте – Санкт-Петербург

Уровень преступности в Севастополе растет в два раза быстрее, чем в других регионах России. Така информация была озвучена накануне Генпрокуратурой РФ, передает «Интерфакс». В правоохранительных органах пояснили такой показатель активизировавшимися новыми видами преступлений.

Согласно опубликованной надзорным ведомством статистикой, рост преступности в Севастополе в 2020 году составил 44%. На втором месте оказался Санкт-Петербург с приростом в 26,1%, на третьем – Ленинградская область – почти 13%. Отмечается, что в 7 раз увеличилось число случаев мошенничества с использованием интернета и телефонов.

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Также в правоохранительных органах первое место Севастополя в рейтинге по темпам прироста преступлений в 2020 году пояснили участившимися киберпреступлениями. Их число выросло в 2,3 раза – на 135%, сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники в МВД.

По официальным данным, каждое четвертое преступление совершается через Интернет. Годовой прирост составил 73,4% до 510,4 тысяч. За последние пять лет этот показатель вырос в 11 раз.

Ольга Сурикова