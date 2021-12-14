Севастополец после замечания матери ударил ее чайником по голове

Женщина попала в больницу

В Севастополе задержан местный житель, который нанес травмы собственной матери. Орудием преступления стал электрический чайник, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Причиной конфликта стало злоупотребление 33-летним мужчиной спиртными напитками. Когда мать в очередной раз попыталась наставить сына на путь истинный, он схватил со стола электрический чайник и ударил им по голове пожилой женщине.

Полученные травмы вынудили ее обратиться в больницу и в полицию.

Дебошир был задержан. На него заведено уголовное дело за «умышленное причинение легкого вреда здоровью». Ему грозит лишение свободы до двух лет.

Напомним, в Севастополе неоднократно в сводки попадают случаи нападения на собственных матерей и жен.

Ольга Сурикова