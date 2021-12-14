В Севастополе к лету решат судьбу скандального бассейна на мысе Хрустальный

Бассейн проработал все лето В Севастополе комиссия по благоустройству рассматривает проект построенного в этом году бассейна на мысе Хрустальный. Об этом рассказал журналистам директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов. Глава департамента признал, что статут бассейна до сих пор не определен, планируется решить этот вопрос до начала лета 2022 года. На данный момент имеется на него только акт Госстройнадзора

«Мы будем решать эту историю, чтобы к летнему периоду было все ясно и понятно, как, что и где эксплуатируется», — скачал чиновник.

Напомним, оператор пляжа Хрустальный построил на территории бассейн. Директор департамента городского хозяйства Евгений Горлов неоднократно повторял, что вход туда бесплатный и свободный. Но на деле — отель на мысе брал за посещение водного объекта тысячу рублей.

Ольга Сурикова