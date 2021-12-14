Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка

Умерли шесть человек
В Севастополе по состоянию на 14 декабря зарегистрированы 155 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.
149 человек выписаны после выздоровления.
Умерли 6 человек в возрасте от 44 до 88 лет.
По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 51 296 человек.
В настоящий момент выздоровели 47 625 человек, 1 784 умерли.
Сейчас в городе идёт кампания по вакцинации против COVID-19. Развёрнуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях
Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон» и «SeaMall».
Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.
В Севастополе на утро 14 декабря сделали прививку от коронавируса 262 214 человек. Второй этап вакцинации прошли 242 562 жителя региона.
Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 14 декабря поступило более 336 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.