В Севастополе пьяные драки могли стоить жизни жены и матери

Два конфликта с посяганием на жизнь женщин

В Севастополе участковые уполномоченные полиции задержали местного жителя, который угрожал убийством своей матери

В Севастополе с разницей в несколько дней произошли «пьяные» конфликты, в результате одного из них мужчина угрожал расправой своей жене, а второго — жизни могла лишиться мать дебошира, сообщает пресс-служба УМВД России по Севастополю.

Так отмечается, что 33-летний севастополец проживал с родителями и в один из дней пришел пьяным домой. После упрека матери пьяный сын набросился с кулаками на женщину, повалил её на пол и пригрозил лишить жизни.

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К счастью, вовремя вмешался супруг потерпевшей, теперь дебоширу грозит до двух лет тюрьмы.

Что касается второго конфликта, то во время совместного застолья мужчина, 66 лет, схватил со стола нож и стал угрожать жене расправой. Не дожидаясь, пока супруг перейдёт от слов к делу, перепуганная женщина обратилась в полицию.

Теперь ее мужу за угрозу убийством светил срок до двух лет.