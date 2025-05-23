Севастополец попытался подкупить инспектора ДПС для заработка на ДТП

В Севастополе в СТО хотели зарабатывать на ДТП через подкуп инспектора ГИБДД

Ленинским районным судом Севастополя заключён под стражу местный житель, обвиняемый в передаче взятки сотруднику ГИБДД для получения систематической информации о ДТП.

Оказалось, что сотрудник полиции должен был стать частью схемы по обогащению СТО. Задержанный действовал по поручению взяткодателя. Планировалось, что сотрудник ГИБДД будет сообщать о ДТП и преимущественной возможности к их оформлению аварийными комиссарами, а машины после аварий будут направляться на ремонт в определенное СТО

«️Основанием для избрания столь строгой меры пресечения послужило основание полагать, что обвиняемый скроется от предварительного следствия или суда», — сообщили в пресс-службе райсуда.

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Ольга Сурикова

Фото иллюстративное Госавтоинспекции Севастополя