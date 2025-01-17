Водитель из Евпатории пытался дать сотрудникам ГИБДД взятку в 500 евро

38-летий житель Евпатории уже был ранее судим за управление автомобилем в нетрезвом состоянии и лишен права управления транспортными средствами. Мужчина снова пьяным сел за руль. Его остановили сотрудниками ГИБДД . Находясь в патрульной машине мужчина предложил инспектору взятку — 500 евро. Сотрудник ДПС взятку принять отказался и вызвал следственно-оперативную группу.

Мужчина признан виновным в управлении автомобилем в состоянии опьянения и покушении на дачу взятки. Он приговорён к 1 году и 2 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима со штрафом в размере 170 тыс. рублей. После отбытия наказания он еще три года не сможет управлять транспортными средствами.