Электросети Севастополя подготовили к грозовому сезону

По словам специалистов, период гроз — серьезное испытание для энергооборудования.
«Ежегодно в преддверии грозового периода персонал сетевой организации в обязательном порядке проводит целый комплекс профилактических и подготовительных мероприятий. Своевременная и качественная подготовка способствует значительному снижению рисков перебоев в электроснабжении потребителей», — отметил замглавного инженера по оперативно-технологическому управлению Сергей Иваненко.
Так, выполнены осмотры и проверки воздушных линий электропередачи и оборудования подстанций. В центре внимания — состояние средств грозозащиты: разрядников, ограничителей перенапряжений, молниеотводов, грозотроса, заземляющих устройств.
Энергетики провели проверку порядка 300 устройств грозозащиты на 22 подстанциях и 23 воздушных линиях электропередачи класса напряжения 35-110 000 вольт с применением современных средств измерений и диагностики. По результатам — все устройства исправны и готовы к работе, заверили в «Севастопольэнерго».
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Ольга Сурикова
Фото: Севастопольэнерго