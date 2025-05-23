ПСБ в Севастополе начислит 3 300 рублей за перевод пенсии в банк

ПСБ в Севастополе проводит акцию «Бонус к пенсии»*, по условиям которой начислит 3 300 рублей за перевод пенсионных выплат на карту банка.

Перевести пенсию в ПСБ можно в любом отделении банка, через личный кабинет на «Госуслугах», а также по реквизитам счета в МФЦ или в территориальном управлении Социального фонда России. Вознаграждение 3 300 рублей клиент получит в следующем месяце после первого зачисления пенсии на карту ПСБ. Акция продлится до 31 августа 2025 года.

Пенсионная карта ПСБ дает своему держателю при зачислении пенсии, множество преимуществ, среди которых +1% к вкладу «Мой доход», бесплатное обслуживание и СМС-информирование о зачислении пенсии, оплата коммунальных услуг и мобильной связи без комиссии, бесплатные переводы через систему быстрых платежей до 100 000 руб. ежемесячно, кешбэк за покупки в категориях «Аптеки», «Сад/Огород», «Супермаркеты», бесплатное снятие в любых банкоматах страны до 30 000 рублей в месяц.

«Пенсионная карта ПСБ – это не только удобный инструмент для повседневных расчетов, но и возможность получать дополнительный доход. Например, люди старшего поколения, получающие пенсии на наши карты, могут открыть депозит в банке по повышенной ставке. Это надежно и безопасно. Дополнительной гарантией защиты служит страхованиегосударством вкладов до 1,4 млн рублей», – отметил Илья Колесниченко, заместитель управляющего Севастопольским филиалом ПСБ.

* В акции участвуют карты: пенсионная карта ПСБ и социальная карта «Для Своих», выпущенные до 14.04.2025, а также дебетовые карты «Твой кешбэк», выпущенные до 31.08.2025.

Вознаграждение 3 300Р будет зачислено на карту в месяце, следующем за месяцем получения пенсии от Социального Фонда России.

Максимальная ставка 21% годовых по вкладу «Мой доход» с учетом надбавки действует для сумм от 100000₽ на срок 181 день для клиентов — пенсионеров с зачислением в Банк пенсии от Социального фонда России (СФР) либо при предоставлении в Банк заявления в адрес СФР о перечислении пенсии на счет, открытый в Банке . Минимальная гарантированная ставка — 16% годовых. Денежные средства по совокупности вкладов и остатков на счетах физических лиц застрахованы в пределах 1,4 млн ₽ в соответствии с федеральным законом «О страховании вкладов в банках Российской Федерации»

Программа лояльности Кешбэк по пенсионным картам действует при наличии зачислений СФР.

1% в категории «Супермаркеты», 3% в категории «Аптека», 5% в категории «Сад/Огород» – действует в период «дачного сезона» с 01 апреля по 30 сентября, с 01 октября по 31 марта автоматически подключается категория «Такси».

Подробнее — на psb.ru, по телефону 8 800 333 78 90 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на дату публикации.

ПАО “Банк ПСБ”, универсальная лицензия № 3251 Банка России от 01.04.2025.

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