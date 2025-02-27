Расскажи нам о своей любимой учительнице

«Севкор» с любовью относится к своим читательницам, считает их самыми лучшими, красивыми, достойными всех наград мира. К 8 марта наша редакция решила узнать, кто самые узнаваемые лица в в разных сферах.

И хотели бы с вами посоветоваться, наши читатели, кого наградить в номинации «Педагоги Севастополя». Расскажите нам о своей любимой учительнице, педагоге в комментариях в нашем Telegram, прикрепляйте фото, видео. Мы с удовольствием со следующей недели будем рассказывать о ваших любимых педагогах.

На фото пока что как видит лучшую учительницу ИИ shedevrum.ai

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