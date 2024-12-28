Мошенник в Севастополе пытался «развести» оператора пляжа на 2,5 млн рублей, предлагая «решить вопрос» с чиновниками

В Севастополе суд вынес приговор 52-летнему мужчине, который пытался обманным путем получить от предпринимательницы 2,5 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Нахимовского района, в июле 2022 года злоумышленник вместе с подельниками сообщил владелице пляжного бизнеса ложную информацию о том, что ее договор аренды будет расторгнут. За 2,5 млн рублей мошенники предложили «решить вопрос» с чиновниками и «помочь» ей сохранить бизнес.

Женщина обратилась в правоохранительные органы. Сотрудники УФСБ задержали мошенника в момент получения денег.

Суд приговорил виновного к 3 годам лишения свободы условно и штрафу в размере 500 тысяч рублей. Приговор пока не вступил в законную силу. Расследование в отношении соучастников продолжается.