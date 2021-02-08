Севастополец заплатит штраф за разжигание межнациональной розни в соцсети

Он призывал к расправе по национальным признакам

В Севастополе местный житель привлечен к административной ответственности за размещение в социальной сети высказываний, призывающих к насильственным действиям в отношении группы лиц, сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Проверка проводила прокуратура Нахимовского района. «Установлено, что в марте 2020 года местный житель, 1973 года рождения, в социальной сети «В Контакте» разместил текст, побуждающий к совершению враждебных (насильственных) действий в отношении определенной группы лиц по национальному признаку», — отметили в ведомстве.

За мужчину заведено административное дело по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Ему грозит штраф в размере 10 тыс. рублей.

Судебный акт в законную силу еще не вступил.

Напомним, в Севастополе осужден глава партии «Рот-Фронт» Валерий Большаков за «публичные призывы к экстремистской деятельности».

Ольга Сурикова