ЛДПР в Севастополе добивается теплых классов для школьников

Родители пожаловались на условия, в которых учатся их дети

Депутат Законодательного собрания Севастополя от партии ЛДПР Артем Гордиенко и координатор первичной организации Радиогорка Алексей Плотников помогают жителям Северной стороны решить вопросы, связанные с нарушениями учебного процесса в гимназии № 5.

Как сообщает пресс-служба севастопольского отделения ЛДПР, партийцы обратили внимание на обсуждение в сети вопроса относительно ненадлежащей организации учебного процесса в ГБОУ «Гимназия №5 города Севастополя».

Жители Северной стороны жаловались на то, что температура воздуха в учебных классах ниже допустимой. Дети занимались в классах при температуре +12…+16 градусов.

Кроме этого, нахождение несовершеннолетних во дворе учебного заведения опасно, поскольку не соблюдаются требования безопасности. По пешеходным дорожкам ездят автомобили.

Территория гимназии также нуждается в уборке и приведении в должный вид. Севастопольцы жалуются на грязь, ямы, мусор и отсутствие скамеек.

Запрос был отправлен на имя директора Департамента образования и науки Севастополя Елены Богомоловой с просьбой провести проверку с целью выявления нарушений. А также принять незамедлительные меры реагирования.

Благодаря инициативе депутата Заксобрания и координатора первички Радиогорка департаментом образования была создана рабочая группа для проверки фактов, угрожающих жизни и здоровью учеников. С ответственными должностными лицами учебного заведения проведено рабочее совещание.

«Сделаны соответствующие выводы и поставлены задачи образовательной организации. Мы берем под контроль эти вопросы и будем следить за тем, как ликвидируются недостатки и реализовываются задачи, поставленные перед руководством гимназии №5», – прокомментировал Артем Гордиенко.