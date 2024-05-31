Севастополец по заданию СБУ пытался взорвать военнослужащего в подъезде его дома

УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю пресечена попытка совершения теракта в отношении военнослужащего ВС РФ, сообщили в ведомстве.

30-летний севастополец по заданию украинской спецслужбы изъял из тайника радиоуправляемое самодельное взрывное устройство фугасного действия.

Он должен был при помощи СВУ совершить подрыв в момент входа в подъезд дома военнослужащего, указанного куратором из СБУ.

Для этого подозреваемый поместил взрывное устройство на газовую трубу около двери подъезда, но был задержан сотрудниками ФСБ. Он уже сотрудничает со следствием и дает признательные показания.

Ленинскими районным судом Севастополя ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Напомним, ранее сообщалось, что Российские спецслужбы предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах Крыма.

Ольга Сурикова