В Симферополе водитель автобуса высадил девочку из-за невозможности оплатить проезд

В Симферополе днем 30 мая водитель маршрутки 89 высадил несовершеннолетнего ребенка из многодетной семья, несмотря на то, что проезд был оплачен по льготной карточке.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Прокуратура Крыма начала проверку, сообщили в ведомстве.

В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требованиям законодательства об организации пассажирских перевозок работниками предприятия.

Напомним, жительница Севастополя рассказала в соцсетях, что ее 12 летнюю дочь водитель троллейбуса высадила посреди маршрута, так как она передала за проезд одну тысячу рублей.