В Симферополе водитель автобуса высадил девочку из-за невозможности оплатить проезд

В Симферополе днем 30 мая водитель маршрутки 89 высадил несовершеннолетнего ребенка из многодетной семья, несмотря на то, что проезд был оплачен по льготной карточке.
Прокуратура Крыма начала проверку, сообщили в ведомстве.
В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требованиям законодательства об организации пассажирских перевозок работниками предприятия.
Напомним, жительница Севастополя рассказала в соцсетях, что ее 12 летнюю дочь водитель троллейбуса высадила посреди маршрута, так как она передала за проезд одну тысячу рублей.
Инцидент произошел летом прошлого года в троллейбусе №7.
Тогда маме пришлось пешком идти по городу, чтобы найти своего ребенка, которого она ждала на нужной остановке общественного транспорта.
Ольга Сурикова