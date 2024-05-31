В Симферополе водитель автобуса высадил девочку из-за невозможности оплатить проезд

Происшествия
31-05-2024
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В Симферополе днем 30 мая водитель маршрутки 89 высадил несовершеннолетнего ребенка из многодетной семья, несмотря на то, что проезд был оплачен по льготной карточке.

Прокуратура Крыма начала проверку, сообщили в ведомстве. 

В рамках проверочных мероприятий будет дана оценка соблюдению требованиям законодательства об организации пассажирских перевозок работниками предприятия.

Напомним, жительница Севастополя рассказала в соцсетях, что ее 12 летнюю дочь водитель троллейбуса высадила посреди маршрута, так как она передала за проезд одну тысячу рублей.

Инцидент произошел летом прошлого года в троллейбусе №7.
 
Тогда маме пришлось пешком идти по городу, чтобы найти своего ребенка, которого она ждала на нужной остановке общественного транспорта.
 
Ольга Сурикова

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