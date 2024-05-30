ФСБ предотвратила серию терактов на железной дороге в Крыму

Российские спецслужбы предотвратили серию терактов на железнодорожных объектах Крыма. Как сообщили в Центре общественных связей ФСБ, в подготовке диверсий была задействована группа из пяти жителей полуострова, завербованных украинской военной разведкой.

По данным ФСБ, агенты собирали и передавали украинской стороне информацию о местоположении и передвижениях российских военных, расположении объектов ПВО и энергетических комплексов, а также данные об охране Крымского моста. Они планировали теракты на железнодорожных путях в разных районах Крыма, чтобы парализовать движение поездов, включая военные составы.

Ведомство также сообщило, что общее руководство группой осуществлял гражданин России 1970 года рождения, который получил смертельные травмы из-за детонации самодельного взрывного устройства (СВУ) при его извлечении из тайника. Остальные участники группы арестованы и дают признательные показания.

«В местах проживания диверсантов обнаружены четыре СВУ, состоящие из электродетонаторов и брикетов пластичного взрывчатого вещества СИ-4, каждое массой около 1 кг, автомат АК-74, пистолет ТТ, пулемет Дегтярева, патроны различных калибров и составные части оружия, а также средства связи, подтверждающие их контакты с украинскими спецслужбами», — добавили в ФСБ.

Против задержанных возбуждены уголовные дела по статьям о подготовке к теракту и незаконном приобретении, хранении и перевозке взрывчатых веществ или взрывных устройств. Задержанные сознались в содеянном и активно сотрудничают со следствием.

Анна Левина