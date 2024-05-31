Пассажиры автобуса в ДТП на дороге Севастополь- Инкерман не пострадали

Сегодня утром на дороге Севастополь-Инкерман произошло столкновение пассажирского автобуса с легковым автомобилем.
В пресс-службе УМВД Севастополя «Севкору» уточнили, что причиной столкновения стало несоблюдение дистанции водителем автобуса КАВЗ.
Авария произошла сегодня в 09:35.
«65-летний водитель, управляя автобусом КАВЗ, неправильно выбрал безопасную дистанцию и произвел столкновение с автомобилем Volkswagen, под управлением 44-летнего водителя», — отметили в ведомстве.
В результате ДТП пострадал водитель Volkswagen. Признаки алкогольного опьянения у участников происшествия не установлены.
Оформление дорожно-транспортного происшествия осуществляют сотрудники Госавтоинспекции города Севастополя.
Напомним, в Севастополе водитель маршрутки под наркотиками устроил ДТП, в котором пострадала пожилая женщина.
Ольга Сурикова