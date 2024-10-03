В Севастополе вор-рецидивист обчистил рынок 

В Гагаринский райотдел обратился севастопольский предприниматель с заявлением о краже выручки из его торговой точки. Бизнесмен сообщил, что из кассового аппарата в его киоске пропали почти 28 тысяч рублей.

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Вор пробрался на закрытый рынок, повредил металлопластиковую дверь и зашел в торговый павильон, принадлежащий потерпевшему.

Когда его задержали он уже успел потратить часть выручки на алкоголь и еще какие-то свои нужды. Оказалось, что он уже был судим за аналогичное преступление и теперь ему светит еще пять лет тюрьмы, сообщает пресс-служба городского УМВД.

Напомним, ранее в Севастополе была задержана официантка за воровство из кассы. Она успела похитить 170 тысяч рублей.

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Ольга Сурикова

Видео: пресс-служба полиции Севастополя