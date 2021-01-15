В Севастополе от коронавируса умерли шесть человек за сутки

Заболевших больше, чем выздоровевших

В Севастополе по состоянию на утро 15 января зарегистрированы 96 новых случаев заболевания COVID-19. 90 человек выписаны после выздоровления.

Умерли шесть человек в возрасте от 64 до 85 лет.

Всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 8130 человек. В настоящий момент выздоровели 7377 человек, 308 умерло.

На сегодняшний день в стационарах находится 277 человек с подтверждённым COVID-19. В отделениях для лечения лёгких форм – 211 человек.

Под наблюдением находится 603 человека – это люди, контактировавшие с заболевшими, диагноз COVID-19 у них не подтверждён.

Правительство Севастополя напоминает жителям и гостям города о необходимости соблюдать меры предосторожности и правила гигиены.

Единая горячая линия в Севастополе для консультирования граждан по вопросам профилактики и лечения новой коронавирусной инфекции: 122.