Севастополец отдал 80 тысяч за «виртуальную любовь» и остался с пустыми руками

24-летний айтишник из Севастополя решил найти любовь в интернете, но вместо романтики получил дорогой урок. В одном из чатов для взрослых знакомств ему приглянулась девушка по имени Анна, и он связался с администратором, чтобы организовать встречу.

Однако виртуальная любовь оказалась недешёвой. Сначала парень отдал 5 тысяч рублей за интимные фото, затем 14 тысяч за «бронирование» свидания. Позже ему предложили «страховку от ЗППП» за 20,5 тысячи – на случай, если здоровье подведёт. Но и это не конец: когда администратор заявил, что платёж «не прошёл» (хотя деньги ушли), севастополец перевёл ещё раз. В итоге ему намекнули доплатить 60% суммы, иначе встреча отменяется. А после того как чат исчез, стало ясно: его обманули.

Итог – почти 80 тысяч рублей улетели в никуда. Полиция Севастополя предупреждает: такие предложения в интернете – типичный развод. Лучше знакомиться по старинке, например, в кафе, чем рисковать деньгами.

Дмитрий Островский

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