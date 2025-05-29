Бюджет Севастополя за 2024 год исполнен на 97%

По итогам 2024 года бюджет Севастополя был исполнен на 97,1%. Об этом бло сообщено на заседании правительства Севастополя сегодня, 29 мая. Общий объем расходов составил 75,8 млрд рублей. Финансирование осуществлялось в рамках текущих и капитальных обязательств, а также реализации государственных и национальных программ.

Распределение расходов

В структуре расходов:

Около 49 млрд рублей направлено на текущие расходы, включая выплаты заработной платы, пособий и другие обязательные социальные статьи.

26,9 млрд рублей составили капитальные расходы, включая строительство и модернизацию объектов.

72 млрд рублей — общий объём средств, направленных на реализацию государственных программ города.

Основные направления финансирования

Образование — 13,9 млрд рублей. Средства распределены на обеспечение деятельности учреждений, питание школьников, модернизацию инфраструктуры и поддержку дополнительных программ.

Здравоохранение — 8,8 млрд рублей. Финансирование направлено на строительство и оснащение медицинских объектов, приобретение медикаментов, а также оказание специализированной и высокотехнологичной помощи.

Социальная политика — 7,7 млрд рублей. Средства включают выплаты различным категориям граждан, поддержку семей с детьми и компенсации транспортным организациям за льготный проезд.

Поддержка участников СВО и их семей — более 1 млрд рублей. Помощь предоставлена более 11 тысячам семей.

Общий объём доходов бюджета составил 77,4 млрд рублей, включая 36,6 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений и 48 млрд рублей безвозмездных поступлений. Профицит бюджета по итогам года составил 1,6 млрд рублей. Отчёт о выполнении бюджета и бухгалтерская отчетность были представлены в Федеральное казначейство и приняты к проверке в установленном порядке.

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Дмитрий Островский

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