Бюджет Севастополя за 2024 год исполнен на 97%

По итогам 2024 года бюджет Севастополя был исполнен на 97,1%. Об этом бло сообщено на заседании правительства Севастополя сегодня, 29 мая. Общий объем расходов составил 75,8 млрд рублей. Финансирование осуществлялось в рамках текущих и капитальных обязательств, а также реализации государственных и национальных программ.
Распределение расходов
В структуре расходов:
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Около 49 млрд рублей направлено на текущие расходы, включая выплаты заработной платы, пособий и другие обязательные социальные статьи.
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26,9 млрд рублей составили капитальные расходы, включая строительство и модернизацию объектов.
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72 млрд рублей — общий объём средств, направленных на реализацию государственных программ города.
Основные направления финансирования
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Образование — 13,9 млрд рублей. Средства распределены на обеспечение деятельности учреждений, питание школьников, модернизацию инфраструктуры и поддержку дополнительных программ.
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Здравоохранение — 8,8 млрд рублей. Финансирование направлено на строительство и оснащение медицинских объектов, приобретение медикаментов, а также оказание специализированной и высокотехнологичной помощи.
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Социальная политика — 7,7 млрд рублей. Средства включают выплаты различным категориям граждан, поддержку семей с детьми и компенсации транспортным организациям за льготный проезд.
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Поддержка участников СВО и их семей — более 1 млрд рублей. Помощь предоставлена более 11 тысячам семей.
Общий объём доходов бюджета составил 77,4 млрд рублей, включая 36,6 млрд рублей налоговых и неналоговых поступлений и 48 млрд рублей безвозмездных поступлений. Профицит бюджета по итогам года составил 1,6 млрд рублей. Отчёт о выполнении бюджета и бухгалтерская отчетность были представлены в Федеральное казначейство и приняты к проверке в установленном порядке.
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Дмитрий Островский