Севастополец осужден за изготовление оружия и боеприпасов

Срок получил условный

В Севастополе сотрудниками УФСБ и полицией был задержан местный житель, обвиняемый в незаконном изготовлении оружия, а также незаконном приобретении и хранении оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.

Судом установлено, что он оборудовал на продовольственной базе мастерскую по производству и переделке оружия. В ходе обысков в мастерской, а также по месту жительства подозреваемого обнаружены и изъяты 500 граммов бездымного пороха, 62 пистолетных патрона промышленного изготовления к нарезному огнестрельному оружию, самодельно изготовленный нарезной короткоствольный самозарядный пистолет, два самодельно изготовленных пистолетных патрона, заготовка ствола к короткоствольному нарезному огнестрельному оружию, с использованием которой задержанный планировал переделать имевшийся у него сигнальный пистолет в боевой, а также пиротехнические изделия.

Севастопольский суд признал его виновным и приговорил к лишению свободы условно на срок в 3,5 года. При этом осужденному назначен испытательный срок в два года. Также он заплатит штраф в размере 105 тысяч рублей.

Напомним, летом в Крыму ФСБ «накрыли» целую сеть подпольных мастерских огнестрельного оружия.

Ольга Сурикова