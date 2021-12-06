В Севастополе прошли Чемпионат и Первенство города по регби — 7

В минувшее воскресенье, 6 декабря, на стадионе «Колос» в поселке Сахарная головка прошли Чемпионат Севастополя по регби – 7 среди мужчин и Первенство Севастополя по регби – 7 среди девушек до 17 лет.

В рамках Чемпионата в упорной борьбе за звание лучшей мужской команды Севастополя сошлись воспитанники регбийного клуба «Чайка», спортивной школы № 5 и Севастопольского государственного университета. Игры между командами проходили, по так называемой «круговой» системе.

Первое место заняла команда регбийного клуба «Чайка», которая смогла набрать по итогам игр 17 очков, второе место досталось команде «Баркас» с 15 очками, третья строчка осталась за командой «Ураган», которой удалось набрать 14 очков. Четвёртое место получила, недавно созданная, команда Военного учебного центра СевГУ.

В Первенстве среди девушек до 17 лет принимали участие также воспитанницы регбийного клуба «Чайка», ГЦСПС «Лидер» и спортивной школы № 5.

Лучшими стали регбистки из клуба «Чайка», второе место взяла команда «Лидер», третье у команды «Тавры».

«Сегодня мы определили лучших регбистов и регбисток Севастополя этого года. Отрадно видеть, что участие приняло много новых спортсменов. Особенно приятно, что впервые в городских соревнованиях принимают участие юные спортсмены, занимающиеся в отделении регби, которое в этом году открыто на базе спортивной школы № 5. Надеемся, что с каждым годом команд и спортсменов-регбистов будет все больше, мы будем делать для этого все», — подвела итоги соревнований руководитель Севастопольской городской федерации регби Наталия Самойленко.

В торжественной церемонии награждения также приняли участие: заместитель начальника управления по делам молодежи и спорта Мария Бляхер, руководитель центра «Физическая культура и спорт» СевГУ Александр Александров, член попечительского совета и заместитель руководителя центра «Физическая культура и спорт» СевГУ Георгий Будагьянц.

В Севастопольской городской федерации регби поблагодарили за оказанную помощь партнёров — ООО «Чистый город» за постоянную поддержку регби в Севастополе, компанию «Южный берег» за воду для спортсменов, а также транспортное предприятие «Севтрантрест» за трансфер игроков женских команд на соревнования.

Напомним, в Севастополе стартовал II сезон Регбийной школьной лиги.

Дмитрий Островский