Севастопольские регбийные судьи прошли семинар для подтверждения категории

В прошедшую субботу, 4 декабря, в Севастопольской городской федерации регби прошел семинар по обучению судей

Обучающее мероприятие, которое было проведено при поддержке академий регби «Центр» и «Юг», позволило севастопольским судья подтвердить свои судейские категории.

Семинар проводил судья первой категории Владимир Воловик.

Примечательно, что обучение состояло из двух частей – практики на поле и теоретических занятий с разбором игр. В практических занятиях принимали участие не только севастопольские судьи, но и игроки городских регбийных команд, которые получили бесценный опыт, которым поделился Владимир Воловик.

Напомним, в минувшее воскресенье, 6 декабря, на стадионе «Колос» в поселке Сахарная головка прошли Чемпионат Севастополя по регби – 7 среди мужчин и Первенство Севастополя по регби – 7 среди девушек до 17 лет.

Дмитрий Островский