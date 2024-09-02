Севастополец обогатил мошенников почти на 50 тысяч рублей

Житель Севастополя стал жертвой одной из распространенных схем дистанционных мошенников – «под предлогом займа от имени знакомого». Аферисты взламывают аккаунт человека и обращаются к его знакомым с просьбой дать взаймы.

В минувшие выходные 46-летний севастополец в одном из мессенджеров получил сообщение от товарища с просьбой занять деньги. Знакомый рассказал о сложной жизненной ситуации, но уточнил, что не может говорить.

Мужчина, растерявшись от неожиданности, поверил и перевел на незнакомый банковский сет 45 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе полиции города.

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Ольга Сурикова