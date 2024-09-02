В Севастополе завершилось строительство Академии хореографии

Академия общей площадью 27,9 тыс. кв. м. состоит из шести блоков: пансион с 125 комнатами, современные учебные классы, библиотека, 16 залов для занятий балетом, бассейн и учебная сцена со зрительным залом на 280 мест. Также предусмотрен внутренний амфитеатр на 374 места и многофункциональный спортивный комплекс. Комнаты оформлены в цветах российского флага.

В Академии хореографии в одном здании объединены интернат, общеобразовательная школа, репетиционные залы.

Обучение начнется со второй четверти. Также будет организован подъезд общественного транспорта. Для учащихся академии продлили маршрут №113, который теперь будет ходить через Катерную улицу прямо к входу в академию.

С настоящего времени исполняющей обязанности ректора Академии хореографии Севастополя стала прима-балерина, Народная артистка России Мария Александровна Александрова.

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Анна Левина