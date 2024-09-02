«Моя муза — Севастополь»: заслуженная артистка России Ольга Панкратова отметит юбилей на сцене

5 и 6 сентября в театре имени Вадима Елизарова состоится большой юбилейный концерт заслуженной артистки России, солистки оркестра Черноморского флота, певицы, актрисы, режиссера и педагога Ольги Панкратовой.

Ольга Панкратова – человек многогранного таланта и неиссякаемой энергии. Она успешно реализует себя на сцене – как певица и драматическая актриса, как режиссер – ее спектакли с аншлагом идут на многих городских площадках. Ее творческий путь неразрывно связан с Севастополем, с Черноморским флотом, и эта любовь к родному городу, преданность традициям ярко отражаются во всем, что делает Ольга.

В репертуаре певицы — не только мировые хиты и популярные эстрадные композиции. Ольга пишет музыку и сама исполняет свои песни, в которых отражаются ее мысли и чувства, боль и радость пережитого.

– Ольга, ваш юбилейный концерт — всегда ожидаемое событие для севастопольских любителей музыки. Расскажите, каким будет этот концерт?

– Это будет большой двухчастный концерт. Вместе со мной на сцене выступят оркестр Росгвардии и артисты театра танца им. В.А. Елизарова. В первом отделении прозвучат мои авторские песни, причем впервые они будут исполнены с живым оркестром. И под эти композиции театр танца представит новые постановочные номера. Так что первое отделение – это будет вечер премьер. Над созданием музыкальной палитры концерта работает начальник военного оркестра Севастопольского полка войск Национальной гвардии России Валентин Таев. Во втором отделении прозвучат композиции, которые я называю «Улицы мира». Это песни Эдит Пиаф, Карлоса Гарделя, а также знаменитая «Аллилуйя» Леонарда Коэна. Это то, что объединяет людей в разных уголках нашей планеты, несмотря на языковые и культурные барьеры. Для меня очень созвучна эта тема — стирать границы, объединять людей с помощью музыки. Тем более, что сегодня русский мир становится все обширнее, и наши соотечественники живут во многих странах.

– Ольга, вы презентуете на концерте и свою новую песню «Город героев». Как родилась эта композиция?

– C начала СВО у меня не было желания писать песни, да и сил не было. А потом, когда случился теракт в Крокус Сити Холле, что-то надломилось во мне, и появились строчки будущей песни… К моменту трагедии в Курской области стихи были почти готовы, но не было музыки. Я рассказала о своем замысле Илье Журавлеву и предложила ему поучаствовать в создании песни. Илья сразу откликнулся, взял на себя организацию студийной записи, помог с аранжировкой. Хочу ему за это сказать огромное спасибо!

– Вы всегда с такой теплотой говорите о Севастополе, о том, что этот город – ваш источник вдохновения…

– Я родилась и выросла в Севастополе, выросла в семье военнослужащих. Мой прадед был военным атташе, дедушка, папа — офицеры. Для меня никогда не стояло вопроса о выборе профессии — я тоже стала военным человеком и отдала службе на Черноморском флоте 26 лет. Я ветеран военной службы, и, конечно же, в моей душе всегда живет гордость за наш флот, за наш героический город.

В театре танца имени Вадима Елизарова концерт «Я буду здесь петь» пройдёт 5 и 6 сентября. Начало в 19:00.

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