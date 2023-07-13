Севастополец насиловал женщину, шантажируя ее интимными видео и фото

Жителя Севастополя будут судить за изнасилование новой знакомой, ее шантаж и клевету, сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома.

В июле прошлого года 36-летняя жительница Севастополя познакомилась в интернете с 37-летним мужчиной. Пара договорилась встретиться в центре города, однако новый знакомый под предлогом того, что забыл дома кошелек, заманил ее на съемную квартиру на улице Гоголя, где избил и изнасиловал женщину.

Свои действия он записал на мобильный телефон, шантажируя затем потерпевшую видеозаписями с целью дальнейших встреч, на которых он снова насиловал ее.

Далее мужчина создал от ее имени аккаунты в соцсетях, выложил видео и фото о том, что она якобы предлагает интимные услуги.

Не прекращая свои издевательства над жертвой и пытаясь ее запугать, насильник умышленно порезал ей шины автомобиля.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру с целью изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд.

В пресс-службе прокуратуры добавили, что мужчина в 2018 году уже был осужден за половые преступления.

Читайте также: Севастополец получил 15 лет за разбойное нападение и изнасилование незнакомки

Ольга Сурикова