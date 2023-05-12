Севастополец получил 15 лет за разбойное нападение и изнасилование незнакомки

Обвинительный приговор вынесен в отношении 40-летнего жителя Гагаринского района Севастополя, сообщили в пресс-службе Следкома.

Установлено, что поздним вечером 7 июня 2022 года мужчина с ножом, проник в квартиру многоэтажного дома по улице Военных строителей, в которой проживала 25-летняя девушка. Приставив ей нож горлу и угрожая убийством, незваный гость связал хозяйку дома и потребовал деньги. Затем мужчина изнасиловал девушку, обыскал квартиру, не обнаружив ценностей, он скрылся с места преступления.

Подозреваемый был задержан.

Приговором суда мужчина признан виновным и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на 1,5 года.

Читайте также: В Севастополе гастарбайтер ночью пытался изнасиловать женщину, угрожая ее сыну ножем

Ольга Сурикова