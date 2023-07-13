В Севастополе простились с добровольцем, погибшим в ДНР

В Севастополе сегодня проводили в последний путь старшего матроса Евгения Сергеевича Неминущего.

Евгений родился 2 августа 1992 года в Севастополе. В 1994 году семья Евгения переехала к месту службы отца на Северный флот в Мурманскую область, где он закончил школу.

Как отметил губернатор Михаил Развожаев, Евгений пошел по стопам отца и выбрал делом своей жизни — защиту Родины. После военной службы по призыву в 2013 году подписал контракт и проходил военную службу в одной из воинских частей Северного флота. В 2023 году в добровольном порядке отправился в зону проведения специальной военной операции.

Героически погиб в селе Дубово-Василевка, Артемовского района ДНР.



Отец Евгения живет в Севастополе, поэтому нашего воина решили похоронить здесь на «Аллее славы» на кладбище Кальфа.