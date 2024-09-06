Севастополец может получить срок за вымогательство денег у отдыхающих спортсменов

Полицией установлено, что 25-летний местный житель вместе со своим 21-летним другом отдыхали на одном из городских пляжей, при этом рядом с ними находились их спортивные мотоциклы.

Это заметил проходивший мимо 20-летний севастополец и решил припугнуть молодых людей вызовом сотрудников Госавтоинспекции, которые заберут у них спортинвентарь, поскольку на нем нельзя передвигаться по городским улицам, а также выпишут штраф.

Он потребовал со спортсменов по три тысячи рублей с каждого за свое молчание. Каждый из них перевели вымогателю требуемую сумму, а потом обратились в полицию.

На парня завели уголовное дело за вымогательство. Ему грозит лишение свободы сроком до четырех лет, сообщили в пресс-службе городского УМВД.

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Ольга Сурикова