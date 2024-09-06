В Севастополе прокуратура озаботилась питанием детей льготных категорий в техникумах

Благодаря вмешательству прокуратуры, бесплатное двухразовое питание теперь положено детям льготных категорий, которые обучаются в техникумах и колледжах на коммерческой основе.

Установлено, что в Севастополе функционируют семь образовательных организаций среднего профессионального образования. Обучающиеся в них сироты, дети-инвалиды и дети участников СВО имеют право на бесплатное питание. Однако учащимся на платной основе данная мера соцподдержки не предоставлялась.

Прокурор города внес в адрес правительства Севастополя представление об устранении выявленных нарушений закона.

После вмешательства прокуратуры организовано бесплатное двухразовое питание детей льготных категорий в колледжах и техникумах города вне зависимости от источника финансирования их обучения.

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