В Севастополе завершилось досрочное голосование и стартовало основное

В Севастополе 5 сентября завершилось досрочное голосование по выборам депутатов Заксобрания.

5 сентября, в девятый, финальный день проголосовали 17 940 избирателей.

Всего за 9 дней проголосовало 104 926 человек.

6-8 сентября теперь пройдет основное голосование, по-прежнему на кону депутатские мандаты.

За проведением голосования в Севастополе следят 703 наблюдателя от политических партий, кандидатов, Общественной палаты Севастополя.

Напомним, в Севастополе 28 августа начались досрочные выборы депутатов Законодательного собрания Севастополя.

Ольга Сурикова

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