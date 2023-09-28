Студентов из Севастополя будут судить за похищение знакомого и вымогательство денег.

Установлено, что в ночь на 13 марта четверо студентов у букмекерской конторы по проспекту Ю.А. Гагарина встретились со знакомым, который якобы задолжал им деньги. Подельники потребовали передать им 500 тысяч рублей, установив неустойку — 10% от суммы за каждую неделю. Сообщники заставили мужчину под угрозой расправы написать расписку о долге.

Далее потерпевшего усадили в автомобиль, возили по городу в багажнике, систематически избивая. Под утро его привезли в микрофинансовую организацию, чтобы он взял кредит для возврата долга. Мужчине удалось отправить супруге сообщение с геолокацией, после чего он был освобожден сотрудниками полиции, сообщили в пресс-службе регионального управления Следкома.

Юноши были задержаны. Проведены необходимые следственные действия, а также свыше 15 экспертиз, подтверждающих их причастность к преступлениям.

В ближайшее время обвиняемые предстанут перед судом.

Ольга Сурикова