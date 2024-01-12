Граффитисту из Москвы грозит реальный срок за вандализм в Севастополе

В отношении граффитиста, повредившего в Севастополе своим рисунком морское артиллерийское орудие эсминца «Бойкий», заведено уголовное дело.

Инцидент произошел 7 января на территории объекта культурного наследия регионального значения — 11-й береговой батареи и «вызвал справедливое негодование у жителей Севастополя, которые особенно трепетно относятся к героической истории нашего города», сообщили в пресс-службе городского УМВД.

Как уже сообщалось, был задержан 37-летний житель Москвы, который рассказал, что с помощью граффити хотел оставить свою визитную карточку городу-герою. Как оказалось, ранее мужчина уже привлекался к уголовной ответственности за вандализм и кражу.

На него завели уголовное дело за «уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия, природных комплексов, объектов, взятых под охрану государства, или культурных ценностей».

Ему грозит наказание в виде штрафа в размере до трех миллионов рублей, обязательных работ на срок до четырехсот часов, принудительных работ на срок до трех лет, либо лишения свободы на срок до трех лет.

Ольга Сурикова