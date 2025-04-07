Сотрудники ГАИ задержали «мясного вора»

Сотрудники Госавтоинспекции остановили подозрительный ВАЗ-2107. Машина ехала низко, пахла вкусно, а водитель нервно поглядывал на ближайший рынок.
В автомобиле 29-летний водитель перевозил без документов мясную продукцию, которая лежала в багажнике и салоне.
Мужчина признался, что регулярно выносил продукты предприятия на протяжении двух месяцев — 300 кг мяса на 200 тысяч рублей.
Теперь «мясному вору» грозит до 6 лет лишения свободы по ч. 3 ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения».
Анна Левина