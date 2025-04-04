В Крыму объявлено штормовое предупреждение

В ближайшие дни Крым ожидает резкое ухудшение погодных условий. По прогнозам синоптиков, регион окажется во власти сильного ветра, который местами будет достигать 25 м/с, а также интенсивных осадков. В южных, центральных и восточных районах пройдут сильные дожди, в горной местности ожидается мокрый снег.

Уже 8-9 апреля температура заметно понизится: ночные показатели составят всего 1-6 градусов тепла, а в степных и предгорных районах возможны заморозки до -2 градусов.

Спасатели предупреждают о повышенных рисках: возможны перебои в работе энергосистем, затруднения в транспортном сообщении, особенно на горных перевалах, а также локальные подтопления. Особую опасность представляют порывы ветра, которые могут привести к падению деревьев, рекламных конструкций и повреждению линий электропередач.

Фото: Анны Корниловой

Дмитрий Островский

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