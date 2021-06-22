Марина Песчанская переизбрана уполномоченной по правам ребенка

Она будет защищать интересы севастопольских детей следующие пять лет

Действующая уполномоченная по правам ребенка Марина Песчанская переизбрана на этот пост депутатами заксобрания Севастополя, срок полномочий составит пять лет.

Ее кандидатуру выдвинул губернатор Севастополя Михаил Развожаев. Сегодня на сессии заксобрания ее поддержали 15 депутатов.

Единственным конкурентом Песчанской выступил подполковник полиции в отставке, занимающийся делами несовершеннолетних Дмитрий Шевчук. Его выдвинул депутат Михаил Чалый, его кандидатуру поддержали 4 депутата.

Напомним, Песчанская была избрана на должность в первый раз в июле 2016 года.

В июне нынешнего года Песчанская представила отчет об итогах работы за год. Депутаты остались им довольны.

Дарья Тимофеева

Фото: пресс-служба правительства Севастополя