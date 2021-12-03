В Севастополе от коронавируса скончался 29-летний пациент

Заболевших менее двухсот человек в сутки

В Севастополе по состоянию на 3 декабря зарегистрированы 195 новых случаев заболевания COVID-19, говорится в оперативной сводке правительства города.

196 человек выписаны после выздоровления.

Умерли 8 человек в возрасте от 29 до 84 лет.

По данным Роспотребнадзора, всего в Севастополе заболели новой коронавирусной инфекцией 49 370 человек.

В настоящий момент выздоровели 45 192 человека, 1 473 умерли.

Сейчас в городе идет кампания по вакцинации против COVID-19. Развернуты пункты вакцинации в поликлиниках, фельдшерско-акушерских пунктах и сельских врачебных амбулаториях.

Работают мобильные пункты на площади Нахимова, площади Захарова, внутри торговых центров «Муссон», «Апельсин» и «SeaMall».

Случаев осложнений после прививки в регионе не зарегистрировано.

В Севастополе на утро 3 декабря сделали прививку от коронавируса 249 181 человек. Второй этап вакцинации прошли 222 806 жителей региона.

Массовая вакцинация началась в Севастополе 8 февраля. По состоянию на 3 декабря поступило более 315 тысяч доз вакцины. Поставки идут в плановом режиме.